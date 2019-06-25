Abe Şinzo'nun bölge barış ve istikrarı yönündeki girişimini destekliyoruz

Tokyo'da Japon gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran'ın Tokyo Büyükelçisi Rahmani Muvahhid, 'Bugün ikili ilişkiler, Japonya Başbakanı'nın tarihi ve değerli Tahran ziyareti, İran'ın bölgesel ve global konumu ve nükleer anlaşma hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum' diye belirtti.

İran-Japonya ilişkilerinin 90. yıldönümünü kutlayan Rahmani Muvahhid, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması hususunda önemli roller üstlendiğini ifade ederek, 'İki ülke ilişkileri her zaman iyi ve dostça olmuş ve üst düzey yetkililer arasında görüşmeler gerçekleşmiş. Japonya Başbakanı'nın 41 yıl sonra İran'ı ziyaret etmesi bunun en iyi örnekleri arasında yer almaktadır' diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile görüşmesinde değinen İranlı büyükelçi, 'Bu önemli ve tarihi görüşmede, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Japonya Başbakanı'nın iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yönündeki önerisine sıcak baktıklarını vurgulayarak, Japonya'nın Asya'da önemli bir ülke olarak İran dostu olduğunu ve bu ülkenin İran'la ilişkilerini geliştirmek istemesi durumunda, bunu kesin bir dil ve duruşla göstermesi gerektiğini ifade etti' değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Abe Şinzo ile görüşmesine de işaret eden Rahmani Muvahhid, 'Biz Japonya ile derin, dostça ve uzun vadeli ilişkilere sahip olmaktan yanayız. İlişkilerimiz eskiden beri çok sağlam olmuş ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de belirttiği gibi İran'ın güney kıyılarında Japon yatırımcıların yatırım yapmasını bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

Abe Şinzo'nun 41 yıl sonra Japonya Başbakanı olarak İran'ı ziyaret etmesinden gurur duyduğunu söylediğini ifade eden İranlı büyükelçi, Abe Şinzo'nun bu ziyarette İran'ı nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı için övdüğünü ve Japonya'nın bölge istikrar ve barışının sağlanması için her zamanki gibi desteklerini devam edeceğini dile getirdiğini bildirdi.

İran'ın Tokyo Büyükelçisi Murtaza Rahmani Muvahhid, ABD ile dürüst olmadığı nedeniyle müzakere etmeyeceklerini bildirdi.

N.H.K muhabirinin sorusu üzerine, ABD’nin İran’ı hedef alan ve ekonomik terör niteliği taşıyan yaptırımlar uyguladığını söyledi.

Ortadoğu’da gerginliğin tırmanması için ABD’yi suçlayan İranlı büyükelçi, İran’ın ABD’yle veya başka bir ülke ile askeri bir savaş istemediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ön şartlar koymadan İran'la müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söylediğine değinen Rahmani Muvahhid, ABD'nin sürekli duruşunu değiştirdiğini ve ifadelerinin gerçeğe uygun olmadığını dile getirdi.

'ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğine işaret eden İran'ın Tokyo Büyükelçisi, 'ABD yetkililerinin herhangi bir ön koşul olmadan müzakere hazırlığı konusundaki ifadeleri, sadece bir aldatmacadan ibarettir' diye ekledi.

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