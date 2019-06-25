İran'la Irak'ın Ninova ili arasındaki ilişkiler gelişecek

İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi, Musul'un IŞİD'in işgalinden kurtuluşundan sonra 3 kez bu eyaleti gezdiğine değinerek, 'İran-Irak ilişkileri derin ve dostçadır. Bu nedenle, IŞİD terör örgütü ile mücadelede aynı safta yer aldığımız gibi, ilişkilerimizi geliştirmek ve arttırmak için karşılıklı potansiyellerimizi devreye sokmalıyız' dedi.

Musul eyaletinde Ninova'ya girişinin hemen ardından Ninova valisi ile görüşen İbadi, 'Musul halkı, aşiretler, Ordu ve halk güçlerinin birlik beraberliği içinde IŞİD terör örgütünü yenerek kalkınma ve imar yoluna adım atmaya başlamışlardır' diye konuştu.

Son aylarda Irak, İran'ın petrol dışı mallarının ihracatı için en önemli destinasyon olmuştur ve İran'ın komşuları arasında Türkiye ile birlikte İran'ın en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını etkisiz kılmak ve komşularla ilişkilerini en iyi seviyeye çıkarmak için, komşularla ekonomik ve ticari işbirliğini önceliği olarak seçmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish