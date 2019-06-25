ABD ile müzakere etmeyeceğiz

Gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen İran'ın Tokyo Büyükelçisi Rahmani Muvahhid, N.H.K muhabirinin sorusu üzerine, ABD’nin İran’ı hedef alan ve ekonomik terör niteliği taşıyan yaptırımlar uyguladığını söyledi.

Ortadoğu’da gerginliğin tırmanması için ABD’yi suçlayan İranlı büyükelçi, İran’ın ABD’yle veya başka bir ülke ile askeri bir savaş istemediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ön şartlar koymadan İran'la müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söylediğine değinen Rahmani Muvahhid, ABD'nin sürekli duruşunu değiştirdiğini ve ifadelerinin gerçeğe uygun olmadığını dile getirdi.

'ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğine işaret eden İran'ın Tokyo Büyükelçisi, 'ABD yetkililerinin herhangi bir ön koşul olmadan müzakere hazırlığı konusundaki ifadeleri, sadece bir aldatmacadan ibarettir' diye ekledi.

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