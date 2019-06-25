ABD, İran'a karşı maceracılığına son vermeli

BM Güvenlik Konseyi'nin umuma açık olmayan toplantısı sırasında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, bir Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından düşürüldüğünü ifade ederek, 'Hava sahasının iki Amerikan İHA'sı tarafından ihlal edilen bir ülke olarak, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılma hakkımız vardı. Bu BM Sözleşmesi'nde bize tanınan bir haktır, ancak bu hakkımızdan mahrum bırakıldık' diye konuştu.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu kötüye kullanarak, İran karşıtı politikalarını yürüttüğünü açıklayan Taht-ı Revançı, 'Biz bu olayla ilgili inkar edilemez bilgileri BM Güvenlik Konseyi'ne sunduk. Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre, Amerikan İHA'sının düşürüldüğü sırada kesinlikle İran hava sahasında olduğu apaçıktır' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan İHA'sının İran'ın birkaç defa uyarıda bulunmasına rağmen İran hava sahasını ihlal etmeye devam ettiği nedenle silahlı kuvvetler tarafından düşürüldüğünün altını çizen İran'ın BM Daimi Tesmilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'Aynı gün diğer bir Amerikan uçağı İran hava sahasını ihlal etmesine rağmen, yolcu dolu olduğu için düşürülmedi' diye konuştu.

İran'ın ABD karşısında sadece kendi hakkı olan toprak bütünlüğünü koruma yönünde adım attığını vurgulayan İranlı üst düzey diplomat, 'ABD yönetimi, bölge içi ve dışında askeri varlığını arttırarak ve bölge ülkelerine silah satarak, yalan haber ve propagandaya başvuruyor. Bunun en açık örneklerinden biri, Umman Denizi'nde yaşanan petrol tankeri olayı ile ilgiliydi. ABD bu olayda temelsiz iddialar savunarak, müttefikleri tarafından bile ciddiye alınmadı' diye ekledi.

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