25 Haziran 2019 - 12:03
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News Code 83369012
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İranlı smaçör Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımına katıldı

İranlı smaçör Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımına katıldı

Tahran, IRNA- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, İranlı smaçör Murtaza Şerifi ile anlaştı.

İHA'nın haberine göre, bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise Hüseyin Koç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Hüseyin Şahin, Cansın Hacıbekiroğlu ve Leonardo Pinheiro'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak İranlı milli smaçör Murtaza Şerifi ile anlaşma imzaladı.

Voleybola 10 yaşında Urmiye Belediye Takımı'nda başlayan 1999 doğumlu ve 1.93 boyundaki sporcu, ilk olarak 2018 yılında İran A Milli Takımı formasını giydi. 2018 Voleybol Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla İtalya'nın yolunu tutan genç oyuncu geçtiğimiz sezon Calzedonia Verona formasını giydi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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