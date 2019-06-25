Tahran-Van yolcu treni seferleri başladı

İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi dün akşam yaptığı açıkalmada, "Tahran-Tebriz-Van treni yerel saatle 09.30'da yola çıktı. Tren, akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah da Van'a ulaşacak." dedi.

Trenin Tebriz'den yerel saatle 22.30'da hareket ettiğını kaydeden Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan Van tren garı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tahran'dan yola çıkan trenin bugün sabah saat 06.00 sularında Van'a ulaştığ, saat 21.00'de Tahran'a hareket edeceği belirtilen yolcu treninin haftada bir sefer yapılacağı ve bilet fiyatının 165 TL olduğu ifade edildi.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı.

Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

Tahran-Van treni seferlerinin haftada iki kez yapılacağı ve önümüzdeki dönemde seferlerin Ankara'ya kadar uzatılarak Tahran-Ankara arasında tren seferlerinin düzenli yapılacağı aktarıldı.

Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişmesi bekleniyor. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımlanmıştır.

Seferlerin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de önemli katkı sunacağı ifade edildi.

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