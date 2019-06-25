25 Haziran 2019 - 09:40
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News Code 83368679
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Trump dünya barış ve güvenliğini koruyan tüm uluslararası mekanizmaları yok etmektedir

Trump dünya barış ve güvenliğini koruyan tüm uluslararası mekanizmaları yok etmektedir

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Dışişleri Bakanı ve bazı Devrim Muhafızları komutanlarına karşı yürürlüğe soktuğu yaptırımlara değinerek, 'Trump hükümeti dünya barış ve güvenliğini koruyan tüm uluslararası mekanizmaları yok etmektedir' dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'İran Rehberi'nin sonuçsuz yaptırımı, çaresiz ABD hükümeti ile diplomasi yolunun sonsuza kadar kapanması demektir. Trump hükümeti dünya barış ve güvenliğini koruyan tüm uluslararası mekanizmaları yok etmektedir' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yeni bir karar alarak, İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'ye yönelik yaptırım kararı uyguladıklarını açıkladı.

Öte yandan Devrim Muhafızları üst düzey komutanları ve Dışişleri Bakanı Zarif'in de yaptırım listesine alındığını belirten ABD Hazine Bakanı Mnuchin, bu kararın nedeninin bir Amerikan İHA'sının 20 Haziran'da İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından düşürülmesi olduğunu dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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