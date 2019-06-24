Momeni: İran uyuşturucu ile mücadelede dünya’da birinci sırada yer almakta

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla Tahran’da düzenlenen oturumda konuşan Momeni, ambargolar ve İran’ın elindeki teçhizatların eski olmasına rağmen İran’ın uyuşturucu ile mücadelede genel bakış açısına sahip olduğunu belirterek, İran için kendi gençleri ve diğer dünya ülkeleri gençlerinin sağlığının önemli olmadığını söyledi.

BM 2018 raporuna göre, uyuşturucu ekimin son 20 yılının en yüksek rakamına ulaştığını ifade eden Momeni, uyuşturucu sorunun sosyal, sağlık sorunu olduğunu ve tüm dünyayı kapsadığını söyledi.

Gençlerin bu sorunun ilk kurbanları olduğunu ifade eden Momeni, son 30 senede İran’da 11 bin tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Momeni 2018 yılında 1600 operasyon ve 18 şehit verilerek 2100 bölgesel ve uluslararası çetenin İran’da çökertildiği ifade ederek, 2018 yılında 800 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ve bunun 46 tonunun eroin ve morfin olduğunu söyledi.

Momeni ambargolara rağmen İran’ın tek başına dünyada ele geçirilen esrarın yüzde 76’sinni, Morfinin yüzde 67’sini ve eroinin yüzde 17’sini ele geçirdiğini söyledi.

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