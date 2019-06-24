Zarif: Amerika’nın ambargoları uyuşturucu alanında uluslararası işbirliğini engellemektedir

Uyuşturucu ile mücadele günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Zarif, Amerika ve bazı batılı ülkelerin uyuşturucu ile mücadelede kötü sonuçların direkt sorumlularıdırlar.

Zarif, ‘’İran’ın uyuşturucu ile mücadeledeki iradesi siyasallaşmadan kaçınmak ve uluslararası işbirliğine vurgu yönündedir zira bu durumda çocuklarımız ve tüm gelecek nesiller iççin çok güzel gelecek hazırlamış oluruz. ‘’ dedi.

İran’ın uyuşturucu ile mücadelenin bayraktarı olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın uygulamalarının uyuşturucudan arındırılmamış bir dünyanın öncüsü olduğunu söyledi.

İran’ın uyuşturucu ile mücadelede 3800 şehit ve 12 binden fazla gazi verdiği ifade eden Zarif, bunların yanında her sene İran tarafından 300 milyon dolay uyuşturucu ile mücadele için bedel ödendiğini söyledi.

İran’ın dünyadaki en büyük uyuşturucu üretici ülke ile komşu olduğunu ifade eden Zarif, İran uygulamalarının milli boyutta olmadığını bölgesel ve uluslararası boyutları olduğunu söyledi.

Dünya’da ele geçirilen esrar miktarın yüzde 80’inin İran’da ele geçirildiğini ifade eden Zarif, bu rakamın geçen sene 800 ton olduğunu söyledi.

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