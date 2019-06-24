24 Haziran 2019 - 19:27
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News Code 83368249
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320 ton’luk tanker Bender Abbas limanına yanaştı

320 ton’luk tanker Bender Abbas limanına yanaştı

Bender Abbas, IRNA- Bender Abbas Limanına ilk kez 320 bin tonluk süper bir tanker yanaştı.

Bender Abbas Limanı Denizcilik İslerinden sorumlu başkan yardımcısı İsmail Mekizade yaptığı açıklamada Dünya Denizcilik Günü olan 25 Haziran tarihinde bu geminin limana yanaşan gemi ile bir rekor kırıldığını belirtti.

Tankerin İran Milli Petrol Şirketine ait olduğunu ifade eden Melikzade, tankerin 333 metre uzunluğa ve 320 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Süper tankerler, ham petrol taşımasında kullanılan gemilerdir. 160 bin tondan fazla kapasiteye sahip tankerlere süper tanker denilmektedir.

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