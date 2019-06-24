UNICEF İran'ı yaptırımlara rağmen geliştiği için övdü

Tahran'ın Evin Oteli'nde düzenlenen Ortadoğu, Kuzey Afrika ve UNİCEF Bölgesel Sağlık ve Gıda Toplantısı'nda konuşan UNICEF İran Temsilci Will Parks, 'UNICEF ve İran, çok boyutlu işbirliği istiyor ve yaptırımlar koşullarında, en çok mağdur olan gruplara yardım etmek için bazı yardım paketleri üzerinde çalışıyoruz' ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı ile geçtiğimiz son birkaç yılda büyük ve geniş program ve planlar yaptıklarına değinen Parks, AIDS'in anneden çocuğa geçmeyi sıfıra indirmeye yönelik işbirliği yaptıklarını ve en çok çocukları desteklediklerinin altını çizdi.

İran Sağlık Bakanlığı'na sağlık alanındaki teknolojilerin kullanımı ve özel sektörün potansiyellerinin yeterince pratik hale gelmesi için çalıştıklarına dikkati çeken UNICEF İran Temsilcisi Parks, bu bağlamda İranlı yetkililerle düzenli görüştüklerini sözlerine ekledi.

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve UNİCEF Bölgesel Sağlık ve Gıda Toplantısı bugün Tahran'ın Evin Oteli'nde düzenlendi.

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