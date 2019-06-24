Güney Kore'den ABD'ye İran aleyhine uyguladığı ambargo nedeniyle eleştiri

Güney Kore’nin Yonhap Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, Güney Kore şirketleri ABD yaptırımları nedeniyle insani ürünleri İran'a ihraç edemiyor ve bankaların önündeki engeller de bu ihracatın pratik olarak durmasına neden olmuş durumda.

Güney Koreli yetkililerin geçtiğimiz hafta Washington’da ABD yetkilileriyle toplantı yaptarak şikayetlerini Beyaz Saray yetkililerine sundukları bildirildi.

Güney Kore, ABD hükümetine şirketlerinin İran’a yaptırım nedeniyle mali hesapları kapatıldığından, tıbbi ve diğer eşyaları ve insani yardım malzemelerini İran’a gönderemediğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore heyetinin ABD'den insani meselelerle ilgili yaptırımlar kaldırmaya ve Koreli firmaların bu alanla ilgili İran'a göndermesine izin vermesini vermesini istediklerini duyurdu.

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