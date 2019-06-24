Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizin azalması ile ilgili ikinci adımı daha sert atacağız

İran ve bazı ülkelerin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaları sürüyor

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Baskı ve blöflere rağmen, diplomasi devam ediyor ve İran ve bazı ülkelerin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaları sürüyor' dedi.'

İran'ın bölgede gerilimin artmasından yana olmadığını ve gerilimin düşmesine sıcak baktığını kaydeden Musevi, 'Bölgedeki sorunların kaynağında, bazı ülkelerin vaatlerini yerine getirmemeleri ve ekonomik terör yatıyor' diye konuştu.

Bir Amerikan İHA'sının 20 Haziran günü İran hava sahasını ihlal etmesi konusunun Dışişleri Bakanlığı'nca takip edildiğine işaret eden Musevi, 'Siyasi ve diplomatik eylemlerin yanı sıra, bu saldırgan tavrı protesto etmek için hukuki önlemler de aldık. Bunlardan en önemlisi BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderilmesiydi ve bu mektup orada tescil edildi' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmanın geleceğine değinen Sözcü, 'Nükleer anlaşmanın yaşaması için tüm tarafların taahhütlerini ifa etmesine bağlıdır. ABD'nin yasa dışı olarak anlaşmadan çekilmesi sonrası, anlaşmaya bağlı diğer ülkeler bunun kazanımlarının kaybolmaması için taahhütte bulunmalarına rağmen, küçücük çaba dışında anlaşmanın korunması yönünde irade sergilemediler ve bundan dolayı İran, tepki göstererek bazı taahhütlerini ifa etmeyi durdurdu' ifadesini kullandı.

Rus bir yetkilinin AB'nin İran'ın taleplerine karşılık vermemesi durumunda, Rusya'nın bunu yapacağı yönündeki açıklamasına dikkati çeken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Bu konu da karşı tarafın taahhütlerinden biridir. Biz AB'yi beklemeyeceğiz ve dost ülkelerle ikili olarak istişarelerimiz sürüyor. Bazı ticari, mali ve bankacılık mekanizmalar düzenledik ve bazılarını da düzenlemeye devam ediyoruz' diye belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Tahran ziyaretine de işaret eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Biz İngiltere'nin İran'ın Umman Denizi'nde yaşanan petrol tankerlerine ilişkin saldırıdaki rolü olduğuna ilişkin açıklamasını yapıcı bulmuyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish