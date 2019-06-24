İran'ın Kasr-ı Şirin'i Şanghay Film Festivalinin Altın Kupasını kazandı

İranlı oyuncu Hamed Behdad, 'Kasr-ı Shirin'deki rolüyle en iyi erkek oyuncu, Mirkarimi ise en iyi yönetmen olarak seçildi.

Uluslararası Şanghay Film Festivali'nde Kasr-ı Şirin'in yanı sıra diğer İranlı yönetmen Siyavuş Şehabi'nin yönettiği 'Şerh' işimli kısa film, kısa film dalında ve 'Öldüğüm Gibi', Asya Yeni Yetenekleri dalında yarıştı.

Uluslararası Şanghay Film Festivali, Uluslararası Tokyo Film Festivali ile birlikte Doğu Asya'nın en büyük film festivallerinden biridir.

İlk festival 7-14 Ekim 1993 tarihleri arasında yapılmış olup, 2001 yılına kadar böyle devam etmiştir. 2003 yılında SARS salgını nedeniyle festival gerçekleşememiştir. Festival, 1993 yılından bu yana A kategorisi mensubu bir Uluslararası film festivali haline gelmiştir. SIFF, Şanghay Municipal Administration of Culture, Radio, Film & TV ve Şanghay Media & Entertainment Group şirketleri tarafından organize edilmektedir. Verilen ödüllerin başında "Altın Kupa" Ödülü gelmektedir.

İranlı yazar, senarist, yapımcı ve yönetmen Rıza Mirkerimi 1967 yılında Tahran'da doğdu. Sanat Fakültesinden mezun oldu. Sinema etkinliklerine "O'nun İçin" (1987) kısa filmi ile başladı. Aynı yıl "Yağmurlu Bir Gün" ve "Horoz" isimli kısa filmleri de yönetti. Ardından uzun metrajlı birçok başarılı filmi yönetti. İranlı genç yönetmenlere yardım edip yol göstermek için onlara yapımcılık da yapmaktadır.

Rıza Mirkerimi'nin Yönettiği Filmler Şunlardır:

Çocuk ve Asker (2000)

Ay Işığı Altında (2001)

Burada Aydınlatıcı Bir Çerağ Var (2002)

Çok Yakın ama Çok Uzak (2005)

Bu Kadar Basit (2008)

Küp Şeker (2011)

Benim Gibi Binlerce Kadın (2011)

Bugün (2014)

Kız (2016)

Rıza Mir-Kerimi'nin Yapımcılığını Üstlendiği Filmler Şunlardır:

Çocuk ve Asker (2000)

Burada Aydınlatıcı Bir Çerağ Var (2002)

Çok Yakın ama Çok Uzak (2005)

Küp Şeker (2011)

Tac Mahal (2013)

Kolay Gelsin (2013)

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