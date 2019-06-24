Twitter hesabından paylaşımda bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Azeri Cehrumi, 'Medya, İran'a siber saldırının olup olmadığı ile ilgili bana soru soruyor. Biz yıllardır Stuxnet gibi siber terörle ve buna benzer durumlarla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl 33 milyon siber saldırıyı önledik. İran'a siber saldırı düzenleyenler, başarılı olmamışlar, ancak bu yönde çok çaba sarfediyorlar' ifadesini kullandı.

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani birkaç gün önce yaptığı açıklamada, CIA’nin en önemli siber casusluk şebekelerinin birinin İran tarafından çökertildiğini belirterek, bu şebekenin çökertilmesi ile Amerika’nın hedef ülkelerindeki CIA’nın operasyonel kapasitesinin çökertildiğini söyledi.

Rusya’da düzenlenecek bir toplantıya katılmadan önce açıklamada bulunan Şemhani, siber saldırıların aslında askeri saldırıların farklı yönü olduğu ve Amerika’nın yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı şekilde bunu yaptığı ve bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya’da geçen sene düzenlenen 9. Uluslararası Yüksel Güvenlik Toplantısında ana konulardan birinin siber tehditler ve bunları terörizmin gelişmesi ve ülkelerin bu hususta işbirliğini oluşturduğunu kaydetti.

Şemhani, Bolton’un son zamanlarda Amerika’nın diğer ülkelere siber saldırıları yönündeki itirafına değinerek, bu itirafın aslında devlet terörizmine itiraf olduğunu ifade etti.

Amerika’nın siber saldırılarının eskiden yapıldığını ifade eden Şemhani, Amerika’nın bu saldırıları ekonomik ve istihbarat savaşı ile birlikte İran ve diğer ülkeler aleyhine düzenlediklerini söyledi.

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