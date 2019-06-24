AB nükleer anlaşma için azıcık bedel ödemek istemiyor

Tahran'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı burada yaptığı açıklamada, 'İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini düşürmesi kararı ulusal bir karar olarak geri dönülmezdir ve İran İslam Cumhuriyeti taleplerinin karşılığını görünceye kadar, bu süreci devam edecektir' diye belirtti.

İngiltere'nin bölgesel meselelerde ve özellikle Umman Denizi'nde tanker patlamasında İran'ı sorumlu tuttuğu için bu ülkeyi eleştiren Irakçı, 'İngiltere hükümetinin Brexit sürecindeki zor durumu, dünya gerçeklerini doğru tanımasını önlemiş gibi gözüküyor. Londra'nın ABD'nin zorbacı eylemlerine uyması, İranlıların İngiltere politikalarına olan tarihi nefretlerini artırmaktan başka sonuç doğurmayacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzeyb Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İngiltere'nin nükleer anlaşmaya bağlılığının altını çizerek, 'İngiltere hükümeti, INSTEX isiml mali mekanizmayı bir an önce hayata geçirmek için kararlıdır. İran'ın da nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerekmektedir' dedi.