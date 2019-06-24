İranlı karateciler Dünya Karate Liginde birer bronz madalya kazandı

67 ülkeden 659 karatecinin katılımıyla 21 Haziran'da Kanada'nın Montreal kentinde başlayan Dünya A Serisi Karate Ligi 23 Haziran'da sona erdi.
İran'dan 5 karateci 2020 Olimpiyatları'na hak kazanmak için Dünya A Serisi Karate Ligine katıldılar.
Üçüncülük yarışmasında İranlı kadın karateci Hamide Abbasali +68 kg'de Jamaikalı rakibini 1-0 yenerek bronz madalya elde etti.
Diğer karatecimiz Seccad Gençzade de +84 kg'de Hırvat rakibini 1-0 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.
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