24 Haziran 2019 - 09:56
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News Code 83367055
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İranlı karateciler Dünya Karate Liginde birer bronz madalya kazandı

İranlı karateciler Dünya Karate Liginde birer bronz madalya kazandı

Tahran, IRNA- Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya A Serisi Karate Ligi'nde İranlı karateciler Hamide Abbasali ile Seccad Gençzade birer bronz madalya elde etti.

67 ülkeden 659 karatecinin katılımıyla 21 Haziran'da Kanada'nın Montreal kentinde başlayan Dünya A Serisi Karate Ligi 23 Haziran'da sona erdi.

İran'dan 5 karateci 2020 Olimpiyatları'na hak kazanmak için Dünya A Serisi Karate Ligine katıldılar.

Üçüncülük yarışmasında İranlı kadın karateci Hamide Abbasali +68 kg'de Jamaikalı rakibini 1-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Diğer karatecimiz Seccad Gençzade de +84 kg'de Hırvat rakibini 1-0 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

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