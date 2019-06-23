BM Genel Sekreteri, Fars Körfezi'nde gerilimin artmasının önlenmesini istedi

Portekiz’in başkenti Lisbon’da düzenlenen Dünya Gençlik Bakanları Toplantısı sırasında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, ‘Herkesin sinirine hakim olması ve gerilimin şiddetlenmesinden kaçınması gerekmektedir’ dedi.

20 Haziran sabahı bir Amerikan İHA'sı İran'ın güney karasularından gelerek İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarı sinyallerini dikkat etmediği için hedef alınarak düşürüldü.

İran daha önce ABD'nin İran karasularına casusluk İHA'sı gönderdiği nedeniyle BM ve diğer uluslararası kurumlar nezdinde dava açacağını duyurmuştu.

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