B Takımı’nın Trump’ı İran’la savaşa sürükleme tuzağına düşürmesine birkaç saniye kalmıştı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, ‘B Takımı, Trump’ı savaş tuzağına düşürmesi için birkaç saniyesi kalmıştı. Akılcılık ve aklıselim savaşın önledi, ancak ekonomik terör, gerilime neden olur’ ifadesini kullandı.

20 Haziran sabahı bir Amerikan İHA'sı İran'ın güney karasularından gelerek İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarı sinyallerini dikkat etmediği için hedef alınarak düşürüldü.

İran daha önce ABD'nin İran karasularına casusluk İHA'sı gönderdiği nedeniyle BM ve diğer uluslararası kurumlar nezdinde dava açacağını duyurmuştu.

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