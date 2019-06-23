ABD’nin müdahaleci askeri varlığı bölge sorunlarının ana kaynağı

Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Kuevas ile Tahran’da görüşen Ruhani, bugünün dünyasında birçok sorunun ABD hükümetinin tek taraflılığının ve uluslararası düzenlemelerin ihlal edilmesinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda İran petrol platformları ve kargo gemileri ve hatta yolcu uçakları Amerikan savaş gemileri tarafından saldırıya uğradı. Birkaç gün önce Amerikan İHA’sı İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu” ifadesini kullandı.

“Bu bölge çok hassastır ve Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı’nın güvenliği birçok ülke için çok önemlidir; bu nedenle, tüm uluslararası kuruluşların ABD'nin bu müdahaleci hareketine uygun bir cevap vermelerini bekliyoruz ”diyen Ruhani, AB’nin nükleer anlaşma hakkında sorumluluğunu en kısa sürede yerine getireceğini umduklarını belirtti.

Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Kuevas da bu görüşmede yaptığı açıklamada, “İran’ın çok taraflılığın teşvik edilmesinde de çok önemli ve güçlü bir rolü vardır’ diye vurguladı.

Nükleer anlaşmanın çok taraflılığın ve etkileşimin, bölgede ve dünyada barışın sağlanması için zorunlu olduğunu kanıtladığını belirten Kuevas, “Bu anlaşmanın çok güçlü bir içeriği var ve bugün tüm dünyanın barış ve istikrarı sağlaması önemlidir’ diye konuştu.

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