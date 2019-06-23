AB’nin şuanki durumu değiştirebilme süresi çok kısadır

Tahran’da İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison ile bir araya gelen Harrazi, ‘İran nükleer anlaşmanın 26. ve 36. bentleri uyarınca bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinin bir kısmını durdurma konusunda kararlıdır’ değerlendirmesinde bulundu.

‘Emin olun ki önümüzdeki iki hafta içerisinde uygun eylemlerin yapılmadığı takdirde, taahhütlerimizi durdurmak için yeni adımlar atacağız’ diyen Harrazi, ‘Elbette İran’ın bazı taahhütleri ifa etmesini durdurması, İran’ın bu anlaşmadan çekildiği anlamına gelmez’ diye belirtti.

AB’nin İran’ın tanıdığı 60 günlük süreden kalan 2 hafta içinde İran’la ekonomik ve normal ilişkilerin yeniden sağlanması yönünde önlemler almasını umduklarını kaydeden İranlı üst düzey diplomat, ‘AB’nin bağımsızlığını koruyarak, ABD’nin baskı ve yaptırımlarına tabi olmamasını umuyoruz’ diye konuştu.

İngiltere’nin son dönemde Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki olaylara karşı sergiledİği tavırdan dolayı bu ülkeyi eleştiren Harrazi, ‘İngiltere’nin aceleci ve kabul edilemez duruşu, bizim açımızdan doğru değildir’ diye ekledi.