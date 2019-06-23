Tahran KOEP çerçevesinde alacağı yeni kararlar konusunda ciddidir

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison ile görüşmesinin ardından gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Harrazi, ' İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Morrison bugünkü görüşmede INSTEX’ın yakın zamanda uygulanacağını ve Londra’nın nükleer anlaşmayı desteklediğini, ABD ile de sorunlarının olduğunu dile getirdi’ dedi.

İrna muhabirinin AB’nin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi, ‘Önümüzdeki iki hafta içinde AB’nin ne yapacağına bakmalıyız. AB’nin sadece vaat ettiğini mi, yoksa pratik adımlar atacağını göreceğiz’ diye konuştu.

Fars Körfezi bölgesinde gerilimin tavan yaptığı bu dönemde, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği Tahran'da bugün İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in de bulunduğu bu görüşmede taraflar, bölgesel konuları ve Ortadoğu'daki son gerilimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

LBC Radyosu ile onuşan İngiltere'nin eski Tahran Büyükelçisi Richard Dolton da İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Morrison'un İran'a ziyaretinin önemli başlıklarından birinin İran-AB ticaretine özel INSTEX mali mekanizmasıuygulanması olduğunu bildirdi.

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