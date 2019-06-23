23 Haziran 2019 - 14:23
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News Code 83366131
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Dışişleri Bakanı Zarif:

Çeşitli ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyor

Çeşitli ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyor

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşleri Yardımcılığı'nın yaptırımlara rağmen iyi bir performans sergilediğini belirterek, 'Farklı ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyor ve bu konuda bazı anlaşmalar imzalanmıştır' dedi.

Çeşitli ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyorDiğer ülkelerle para anlaşmaları hakkında bilgi veren Zarif, 'Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Hindistan ve diğer birkaç ülke ile para anlaşmalarının yapılması hususunda yaptığımız müzakerelerin bazıları sonuç vermiş ve anlaşmalar yürürlüğe girmiştir' ifadesini kullandı.

Para anlaşmaları konusunda İran Merkez Bankası'nın en önemli görevi üstlendiğinin altını çizen Zarif, Dışişleri Bakanlığı'nın diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması görevini yürüttüğünü sözlerine ekledi.

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