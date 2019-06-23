Çeşitli ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyor

Çeşitli ülkelerle para anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimiz sürüyorDiğer ülkelerle para anlaşmaları hakkında bilgi veren Zarif, 'Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Hindistan ve diğer birkaç ülke ile para anlaşmalarının yapılması hususunda yaptığımız müzakerelerin bazıları sonuç vermiş ve anlaşmalar yürürlüğe girmiştir' ifadesini kullandı.

Para anlaşmaları konusunda İran Merkez Bankası'nın en önemli görevi üstlendiğinin altını çizen Zarif, Dışişleri Bakanlığı'nın diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması görevini yürüttüğünü sözlerine ekledi.