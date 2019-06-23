23 Haziran 2019 - 13:20
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News Code 83365967
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İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı, İranlı üst düzey diplomatla görüştü

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı, İranlı üst düzey diplomatla görüştü

Tahran, IRNA- İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, bu sabah başkent Tahran'da İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile görüştü.

Fars Körfezi bölgesinde gerilimin tavan yaptığı bu dönemde, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği Tahran'da bugün İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in de bulunduğu bu görüşmede taraflar, bölgesel  konuları ve Ortadoğu'daki son gerilimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

LBC Radyosu ile onuşan İngiltere'nin eski Tahran Büyükelçisi Richard Dolton da İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Morrison'un İran'a ziyaretinin önemli başlıklarından birinin İran-AB ticaretine özel INSTEX mali mekanizmasıuygulanması olduğunu bildirdi.

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