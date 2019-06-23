Kaşan'dan 46 milyon dolar ihracat

İsfahan Gümrük Denetçisi Ali Murad Nevruzi, İrna'ya yaptığı açıklamada, yılbaşından beri Kaşan gümrüklerinden yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10'lık bir artış yaşandığını dile getirdi.

İhracat ürünlerinin ağırlıklı olarak çelik ve makine halısından oluştuğuna değinen Nevruzi, süt ürünleri, fren balatası, PVC maddeleri, gül suyu ve bitkisel ürünler, bakır kablolar, soğutucu, yıkama maddeleri, lemon suyu, plastik, demir dökümü, ip türleri, yapay elyaf, baskül ve türlü alüminyum ve arkopal ürünlerinin diğer ihracat ürünlerini oluşturduğunu belirtti.

Türkiye, Almanya, İngiltere, Kanada, Brezilya, Hollanda, İspanya, Azerbaycan ve Gürcistan'ın da aralarında yer aldığı 43 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Nevruzi, 2018 yılında da 146 bin ton ağırlığında 227 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını kaydetti.

İsfahan'ın 200 kilometre kuzeyinde bulunan Kaşan ilçesinde 13 sanayi bölgesinde 1500 üretim biriminde 200'den fazla ürün üretilmektedir.