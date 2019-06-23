İran, ilk ülke olarak FİVB Voleybol Uluslar Ligi final aşamasına yükseldi

İran Voleybol Milli Takımı, Avustralya'yı güçle yenerek FİVB Voleybol Uluslar Ligi final aşamasına giren ilk takım oldu.
Dün akşam Erdebil kentinde düzenlenen İran-Avustralya voleybol maçını ev sahibi İran, 3-0'lık skorla tamamladı. İran bu maçta 25-19, 25-19 ve 25-14 skorlarıyla rakibini ezip geçti.
Said Maruf, Emir Gafur, Ali Asger Mücerred, Ali Şafii, Muhammed Cevad Manevinejad, Ferhad Kaimi ve Muhammedrıza Hazretpur'un oynadığı bu maçta İran teknik direktörlüğünü İgor Kolakoviç üstlendi.
6 takımının katılımıyla FİVB Voleybol Uluslar Ligi final aşaması 10-14 Tmmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.
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