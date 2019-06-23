Çabahar'dan petrol dışı ihracatta %100 artış

İrna'ya konuşan Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Behruz Ağayi, 'Şehit Beheşti Limanı'nın ilk etabının faaliyete başlamasından sonra yük boşaltma ve yükleme işleminde büyük artış görülmektedir. Petrol ve petrol dışı ürünlerin boşaltım ve yüklenmesinde bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37'lik bir artışa tanık olmaktayız' diye konuştu.

Petrol ve bağlı ürünlerin bu dönemde %69 artış kaydettiğinin altını çizen Ağayi, petrol dışı ürünlerde de aynı dönemde %100'lik bir artış olduğunu belirtti.

Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Ağayi ayrıca, limana giriş bin tonun üzerindeki deniz araçların sayısında, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 artış yakalanmıştır.