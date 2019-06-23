23 Haziran 2019 - 10:06
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Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesi konusu hukuki açıdan takip edilecek

Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesi konusu hukuki açıdan takip edilecek

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, savaşın çıkmamasından yana olduklarını belirterek, 'ABD'nin casusluk İHA'sını İran hava sahasına göndermesi, uluslararası hukukun Washington yönetimi tarafından çiğnendiği anlamına geliyor ve bunun üzerine hukuki işlemler başlatılacak' dedi.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, 'Kara, deniz ve hava sahasını ihlal etmek asla kabul edilir ve dayanılabilir bir durum değildir. Ancak savaşın çıkmaması için herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

20 Haziran sabahı bir Amerikan İHA'sı İran'ın güney karasularından gelerek İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarı sinyallerini dikkat etmediği için hedef alınarak düşürüldü.

İran daha önce ABD'nin İran karasularına casusluk İHA'sı gönderdiği nedeniyle BM ve diğer uluslararası kurumlar nezdinde dava açacağını duyurmuştu.

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