Petrol fiyatları ABD İHA'sının İran karasularında düşürülmesi sonucu arttı

Ortadoğu ve Fars Körfezi'nde artan gerilimler nedeniyle petrol fiyatları 2019 yılında artış açısından rekor kırdı.

Ortadoğu olaylarına yönelik kırılganlığının azaldığı düşünüldüğü petrol fiyatları, 20 Haziran günü bir Amerikan İHA'sının İran karasularını ihlal ettiği için İran tarafından düşürülmesi ile arttı.

Piyasa uzmanları, 20 Haziran'dan önce 60 dolara kadar bile gerileyen petrolün varil başı 50 dolara bile gerileyebileceği öngörüsünde bulunmuş ve hatta bazılarına göre 40 dolara kadar gerileme ihtimali bile vardı.

Ancak 20 Haziran'da Umman Denizi'nde bir Amerikan İHA'sının İran karasularını ihlal etmesi ve bunun İran Silahlı Kuvvetleri tarafından fakedilip düşürülmesi sonrası petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkma olasılığının olduğu üzerinde duruluyor.