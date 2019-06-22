İran 20 yaş Altı Futsal Milli Takımı Asya üçüncüsü oldu

Asya 20 Yaş Altı Futsal Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Endonezya ile karşı karşıya gelen İran 20 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, sahadan 9-1 galibiyetle ayrıldı. maç Tebriz'in Purşerifi stadında oynandı ve 3 bine yakın kişi yakından maçı izledi.

Maçı tam güçle idare etmeyi bilen İran, Endonezya'yı tatamen kontrol altına alarak 9-1'lik skorla sahadan ayrıldı ve üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Asya 20 Yaş Altı Futsal Şampiyonası finalinde de Japonya ile Afganistan karşılaştı ve Japonya bu maçı yenerek şampiyon oldu. Afganistan da ikinci olarak gümüş madalya kazandı.