İki İran filmi Portekiz ve Hindistan'da yarışacak

Abbas Mehyad'ın yönettiği 'Beş İğrenç' isimli kısa film, Portekiz'in başkenti Lisbon'da düzenlenecek Randevu Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak ve ödül için yarışacak.

13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Randevu Film Festivali'nde seçilecek en iyi kısa filmler, seyirciler tarafından seçilecek. 'Beş İğrenç'te ani bir olayla alın yazısı ve kaderin değiştiği konusu işlenmiştir.

Öte yandan Ronak Caferi'nin yönettiği 'Sahte' isimli kısa film de Hindistan'da düzenlenecek Kerala Kısa ve Belgesel Film Festivali'nde ödülü almak için yarışacaktır.

21-26 Haziran tarihleri arasında Kerala'da düzenlenecek bu film festivali, saygın film festivallerinden biri olarak biliniyor.