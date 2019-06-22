Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Tahran'a geldi

İrna'ya konuşan İslami Şura Meclisi İcra Konseyi Başkanı Fatma Hüseyni, 'Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı bayan Gabriela Koovas Baron, bu akşam Tahran'a gelerek Mehrabad Havalimanı'nda karşılandı.

Baron'un ziyaretine değinen Hüseyni, 'Dünya Parlamentolararası Başkanı Tahran ziyareti kapmsamında Dıışişleri Bakanı Zarif ve İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle görüşecek' dedi.

Hüseyni'nin bildirdiğine göre, Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı'nın ziyarretinde ayrıca İran Meclisi Kadın Fraksiyonu üyeleri ile görüşmesi bekleniyor.