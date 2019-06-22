İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran yolcusu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bu akşam yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Morrison'un bölgede gerilimin düşürülmesi ve İngiltere ve dünya toplumunun nükleer anlaşma ile ilgili İran tarafından belirlenen süre hakkındaki kaygılarını görüşmek üzere Tahran'a gittiği ifade edildi.

açıklamaya göre Morrison yarın İranlı yetkililerle ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırması bekleniyor.

ABD ve AB yetkililerinin son dönemde Ortadoğu'da gerilimin artması nedeniyle bölge ülkelerine diplommatik ziyaretleri hız kazanmıştır.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere'de yayın yapan ana akıma bağlı 25 basın temsilcisi ile görüşmesinde, Amerikan İHA'sının 20 Haziran'da İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmesinin İran'ın kendi sınırlarını korumak için bir an bile tereddüt etmeyeceğini gösterdiğini dile getirdi.