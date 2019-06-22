İran Voleybol Milli Takımı, Avustralya'yı ezip geçti

Bu akşam Erdebil kentinde düzenlenen İran-Avustralya voleybol maçını ev sahibi İran, 3-0'lık skorla tamamladı. İran bu maçta 25-19, 25-19 ve 25-14 skorlarıyla rakibini ezip geçti.

Said Maruf, Emir Gafur, Ali Asger Mücerred, Ali Şafii, Muhammed Cevad Manevinejad, Ferhad Kaimi ve Muhammedrıza Hazretpur'un oynadığı bu maçta İran teknik direktörlüğünü İgor Kolakoviç üstlendi.

İran bu zaferle 10 kazanım ve 30 puanla sıralamadaki ilk olma özelliğini koruyarak, bir sonraki aşamaya katılmaya çok yaklaştı.