BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 gün önce İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülen Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmeden önce BAE'de bir üsten uçuşa kalkması nedeniyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, BAE'nin bu kararı İran tarafından şiddetle protesto edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri İdaresi Başkanı bu görüşmede, 'İran İslam Cumhuriyeti, yabancı ülkelere İran kara, deniz ve hava sahasını ihlal etmek için kolaylıklar sağlanmasını asla kabul etmiyor ve ülkeler bu tür durumlarda sorumluluktan kaçınamazlar' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Amerika İşleri Genel Müdürü Muhsin Baharvend de İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınayarak, ABD hükümetinin her türlü provoke eylemlerden doğan sonuçların sorumlusu olduğunu dile getirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançi de ABD'nin saldırgan tavrına itirazı içeren mektubunu bm Güvenli Konseyi Başkanı'na iletti.