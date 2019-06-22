İran Futsal Milli Takımı Asya birincisi ve dünya üçüncüsü

Bugün yayınlanan dünya futsal takımları sıralamasına göre, İran Futsal Milli Takımı 1663 puanla dünyada üçüncü oldu.
Brezilya Futsal Milli Takımı 1876 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya ise 1763 puanla dünya ikincisi oldu. İran'ın ardından Rusya Futsal Milli Takımı 2 puan geride olarak dördüncü sıraya yerleşti.
Rusya'nın ardından Arjantin, Portekiz, Kazakistan, İtalya, Ukrayna, Paraguay ilk 10'da yer aldı.
2019 Asya Futsal Uluslar Kupası'na hazırlanan İran Futsal Milli Takımı, antrenmanlarını sürdürüyor.
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