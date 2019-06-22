22 Haziran 2019 - 13:33
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12. İran Spor Film Festivali'ne 54 ülkeden 702 eser katılacak

12. İran Spor Film Festivali'ne 54 ülkeden 702 eser katılacak

Tahran, IRNA- 12. İran Spor Film Festivali'ne 54 ülkeden 702 eser katılacak.

12. İran Spor Film Festivali Halkla İlişkiler'den yapılan açıklamada, festivale kayıt süresinin bitmesi ile 54 ülkeden 702 eser sekreterliğe gönderildi. Bunlardan seçici kurul tarafından en iyiler seçilerek festivalde yarışacak.

İran Spor Film Festivali, Dünya Spor Film ve Televizyon Federasyonu'nun münhasır temsilcisidir. Milan'da Dünya Spor Film ve Televizyon Federasyonu'na 116 ülke üyedir.

İran'da düzenlenecek festival, 16 global noktadan biri olarak 28 Asya ülkesine ev sahipliği yapacaktır. Festivalin popülerleşmeye başlaması ile Avrupa ve diğer kıtalardan da eserler bu festivale ilgili göstermektedir.

12. İran Spor Film Festivali, 26-29 Ağustos tarihlerinde Hayyam Sanat Evi Kültür Kuruluşu'nun işbirliği ile Tahran ve Keşm'de eş zamanlı olarak düzenlenecek.

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