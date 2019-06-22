İran 2019 FİVB Voleybol Uluslar Ligi'nin final aşamasının eşiğinde

İran Voleybol Milli Takımı, 2019 FİVB Voleybol Uluslar Ligi'nde oynadığı onuncu maçında Potekiz'e karşı 3-0 sahadan galip ayrılarak 9 zafer ve 27 ouanla sıralamada birinci olma konumunu korudu.

İran bu maçlar sırasında sadece Brezilya takımına karşı yenildi. Bu maç 3-2 Brezilya lehine sonlandı. İranlı voleybolcular bir veya iki zaferle son aşamaya katılma hakkını elde edebilecek.

İran'ın Erdebil kentinde düzenlenen 2019 FİVB Voleybol Uluslar Ligi'nin 4. haftasında İran Voleybol Milli Takımı, bugün Avustralya ile, yarın ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İran, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. haftada da Sırbistan, Bulgaristan ve ABD ile mücadele edecek.