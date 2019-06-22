İran'da yöresel enfes yemeklerin rengarenk sofrası

İran tarihi, kültürel, tedavi, ekoturizm vb. gibi sayısız turistik mekan ve güzelliğin yanı sıra, dünyanın en rengarenk geleneksel yemeklerini de barındırıyor ve bu yabancı turistlerin ilgisini her geçen gün çekmektedir.

2500 çeşit geleneksel yemeği ile dünyanın en zengin soralarından birine sahip İran, Çin ve Rum yemek pişirme tarzlarının ardından dünyada en tanınır yemek pişirme tarzını elinde bulunduruyor. İran'da yemek pişirmenin İslami kurallara uyularak yapılması dolayısıyla, helal yemek piyasasına ilgi duyanlar ve yeni yemekleri tatmak isteyenler için füzel fırsatlar sunulmaktadır.

İran'a özgü iklim ve kültürden kaynaklanan İran'daki yemek çeşitliliği, yemek turistlerini çekmek için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Yemek festivallerinin düzenlenmesi, yöresel yemekleri pişirme turları ve geleneksel ortamlarda yemek çeşitliliğine ilgi duyan turistlerin artması, son yıllarda önemli bir konu olarak yemek turizmini oluşmasına zemin sağlamıştır.

İran'da ekoturistik mekanların gelişmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin tamamen organik maddelerden yapılan yöresel yemekleri tatma eğilimi artış göstermiştir.

Geleneksel ve yöresel yemekler, gıda değeri açısından ham maddelerin ulaşılabilirliği, yenilik ve kimyasal maddelerin bulunmaması nedeniyle en iyi yemek türlerinden olarak nesiller arası iletişimin artması ve kültürel kimliğin korunması yönünde büyük bir rol üstlenmektedir.