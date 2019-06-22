22 Haziran 2019 - 12:21
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İran ile 70'ten fazla ülke arasında ortak ekonomik işbirliği komisyonu mevcut

İran ile 70'ten fazla ülke arasında ortak ekonomik işbirliği komisyonu mevcut

İsfahan, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, '70'ten fazla ülke ile ortak ekonomik işbirliği komisyonumuz var. Ancak bu komisyonların en aktif olanları, ülkemizle yükske ticaret hacmine sahip olanlardır' dedi.

İsfahan'da İrna'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Gulamrıza Ensari, ortak ekonomik komisyonların kurulmasının ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasında önemli rol oynadığını belirerek, 'ABD yetkililerinin yaptırım koşullarını gittikçe karmaşık hale getirdikleri için, komşu ülkelerle işbirliğimiz bu karmaşık koşullara uyularak yapılmalıdır' diye konuştu.

İran'ın halihazırda ekonomik ve ticaret hacminin %95'inin komşu ülkelerle yapıldığına dikkati çeken İranlı yetkili, sınır ötesinde ise daha çok Çin ve Hindistan ile ekonomik ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi İşlerinden Sorumlu Yardımcılığı'nın yabancı iş adamları ve girişimcilerle ilişki ve işbirliği seviyesinin artması için kolaylıklar sağladığının altını çizen İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ensari, yabancı ülkelerin İran'daki misyon ve temsilcileri ile işbirliği yapılarak İranlı iş adamlarının uluslararası ticari merkezlerle iletişimi korumaya çalıştıklarını sözletine ekledi.

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