Trablus Film Festivali Jüri Özel Ödülü İran filmine verildi

10-19 Haziran tarihleri arasında Lübnan'ın Trablus kentinde düzenlenen Trablus Film Festivali'nde birçok ülkeden filmleri, uzun ve kısa film ile belgesel dallarında yarıştı.

İtalya, ABD ve Bosna Hersek'in ortak yapımı Yüzücü, Meksika ve Kostarika yapımı Frida, Mısırı'dan Atış, Yunanistan, Arnavutluk ve Kıbrıs'ın ortaklaşa yaptığı Kutsal Bomba ve Fransa, İsveç ve Norveç ortak yapımı Kule, İran filmi 'Afrika Menekşesi ile ödül almak için yarıştı.

Afrika Menekşesi'nin hikayesi şöyledir: ‘Şoko, ilk eşi Feridun’un çocukları tarafından huzurevine götürüldüğünü anladıktan sonra ikinci eşi Rıza ile birlikte Feridun’u kendi evlerine getirmek istiyorlar. Feridun’un eve gelmesi ile üçlünün ilişkisi değişir ve hayatlarında yeni olaylar meydana gelir’.