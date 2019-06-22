Amerikan IHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesi Meclis'te incelenecek

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Kemal Dehgani Firuzabadi, ABD İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesini kınadıklarını belirterek, 'Haftaya önce komisyon başkanlık divanı seçimleri yapılması ve ardından ABD'nin İran hava sahasını ihlal etmesi ve bölgede gerilimi artırma politikaları görüşülmesi planlanıyor' ifadesini kullandı.

ABD İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesinin çeşitli boyutlarını incelediklerini açıklayan Dehgani Firuzabadi, 'Şuan sadece ABD'nin İran karasularını ihlal etmesi gündemde değil. BAE gibi ülkelerin ABD'ye üs vermeleri, bu ihlalin bu üsten başlaması, İran'ın ABD'den şikayeti ve Dışişleri Bakanlığı'nın karar ve eylemleri hakkında görüşlerimizi açıklayacağız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin İran'ın hava sahasınının silahlı kuvvetler tarafından tamamen korunup kollandığını gösterdiğinin altını çizen İranlı milletvekili, 'Hiç kimse İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı böyle kararlar alamaz' diye ekledi.

İran Devrim Muhafızları 20 Haziran sabahı İran hava sahasını ihlal eden bir Amerikan İHA’sını Hürmüzgan ilinin Mübarek Dağı karşısında hedef alarak düşürdüklerini açıklamıştı.