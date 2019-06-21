Ali Hacızade: ABD’nin yolcusu olan casus uçağı tespit edilmesine rağmen düşürülmedi

Hacızade yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.

Hacizade, İHA’ya iki kez ikazda bulunulduğunu fakat bu ikazları dikkate almadığından İran hava sahasına girdiğini ve ikazları dikkate almadığından düşürüldüğünü söyledi.

Hacizade saat 02:05 ve 03:55 dakikalarında ikaz edildiğini ve bu ikazların da bağlı olduğu üsse gönderildiğini ifade ederek bu ikazlara bir cavap alınmadığını ve İHA’nın saat 04:05’te düşürüldüğünü söyledi.

Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.

02 Temmuz 1989 tarihinde İran’a ait Airbus bir uçağı tüm sivil havacılık kurallarına uymasına rağmen Fars Körfezi üzerinde Amerika füzelerinin hedefi oldu. İnsanlık dışı bu saldırıda 298 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 66’si 13 yaş altındayken, ölenlerin arasında 54 kadın ve 46 yabancı uyruklu vardı.

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2012