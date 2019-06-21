İran kimyasal silahların en büyük kurbanı

İran ve Irak’ın 8 yıllık savaşında Baas ordusu sürekli olarak savaş bölgelerini füzeler ve kimyasal silahlarla bombaladı ve binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu ve 30 sene geçmesine rağmen kimyasal silahlarla yaralananlar hala bu silahların bıraktıkları izlerden ızdırap çekmektedir.

Savaşın başlamasının ikinci ayında 20.11.1980 tarihinde İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası camiaya Irak’ın savaşta kimyasal ve biyolojik silahlar kullandığını bildirdi fakat uluslararası camia ve BM Güvenlik Konseyi bu sözlere dikkate almadı.

İlk saldırı 1980 yılının son günlerinde İlam ilinin Helale ve Ney Hazar bölgesine yapıldı ve bu saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların artması ve İran’ın resmi olarak bu hususta uluslararası araştırma istemesi sonrası Mars 1983’te İsveç, Avustralya, İspanya v İsviçre’den 4 kimyasal uzmanı İran’a geldi.

Mecnun adası operasyonu esnasında Baas ordusu geniş şekilde kimyasal silah kullandı ve bu inkar edilemez düzeyde olduğundan 26 Mars 1984 yılında sunulan raporda Hardel gazı ve Taboz gazlarının kullandığı onaylandı fakat buna rağmen BM Güvenlik Konseyi 30 Mart tarihinde yayınladığı bildiride Irak’ın adına vermeden taraflardan 1925 Cenevre protokolüne bağlı olmalarını istedi.

Nisan 1985 tarihinde BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda Kimyasal Silah kullanımı onaylandı.

Baas ordusunun Kimyasal Silah kullanımının devam etmesi sonucu Mars 1986’da BM tarafından 3. Uzmanlar grubu Fav bölgesine gönderdi. Baas güçlerin bu bölgede İran güçleri aleyhine bu bölgede geniş bir şekilde kimyasal silahlar kullandı.

Uzmanların raporu BM Güvenlik Konseyine verildi ve buna paralel geniş bir şekilde dünya televizyonlarında tedavi için Avrupa hastanelerine gönderilen kimyasal silah saldırılarında yaralanan İran vatandaşlarının görüntüleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Dünya kamuoyu baskıları 21 Mars 1986 yılında bir bildiri yayınlandı fakat batılı ülkeler hala Saddam rejimini mahkum etmekten çekinmekteydi.

Saddam rejimini savaş cephelerinde kimyasal silah kullanımı devam ederken İran’ın tüm çabalarına rağmen dünya bu konusa suskundu.

Haziran 1987 yılında Saddam ordusunun uçakları İran’ın Batı Azerbaycan ilinin Serdeşt bölgesine kimyasal silahlarla saldırı düzenledi. Bu saldırıda en az 130 sivil hayatını kaybederken binlerce kişi bu silahlardan zehirlendi ve hala yaşayan kişiler üzerindeki bu saldırının etkileri sürmektedir.

Kermanşah ilinin Pave kentinin Nodşe bölgesine düzenlenen Kimyasal saldırıda da enn az 100 kişi hayatını kaybetti. Bu bölgede hayatını kaybedenlerin çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşmaktaydı.

Dünyanın Saddam karşısında suskunluğu sonucu Mart 1988’de Saddam Irak Kürt Bölgesinde Halepçe kenti halkını İran’a destek verdiklerinden dolayı kimyasal silahlarla katletti. Bu saldırıda en az 5000 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan 50 gün sonra BM Güvenlik Konseyi 612 nolu tasarıda kimyasal silah kullanımını mahkum ederek hiçbir ülkenin ismine işaret etmedi.

Baas rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahların üstünde eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika şirketlerinin amblemleri mevcuttu.

85 Alman, 19 Fransız, 18 İngiliz, 18 Amerika şirketi Saddam’ın kimyasal silah yapım programına yardımcı oldular.

21 Nisan 1988 tarihinde İran’ın BM temsilcisi Ocak 1981’den Mart 1988 arasındaki tarihler arasında kimyasal saldırıların sonucunu 56 bin 700 bin şehit ve on binlerce yaralı olarak açıkladı.

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2012