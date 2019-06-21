İran hava sahası uçuşlar için güvenlidir

IRNA’ya açıklamada bulunan Abiddzade, İran hava sahasını kullanan tüm uçuşların gerçekleştiğini belirterek, ‘’İran hava sahası her Fars Körfezi, hem ülke içinde güvenlidir ve tüm havayollu şirketleri İran hava sahasından ola uçuşlarına devam ediyorlar. ‘’ dedi.

İran hava sahasından uçuş sayısının azalmadığını ve normal olarak cereyan ettiğini ifade eden Abidzade, ‘’Geçen iki yılda ve bölgedeki istikrarsızlığın artması ile ve İran hava sahasının güvenli olması nedeniyle İran hava sahasını kullanan uçuş sayısı günde 1000’e ulaştı. ‘’ dedi.

İran hava sahasının yolları kısaltması ve güvenliğinden dolayı yabancı havayolları için cazip olduğunu ifade eden Abidzade, ‘’Şu ana kadar hiçbir havayolu şirketi güzergah değişikliği ve İran hava sahasını kullanmaması için Sivil Havacılık Kurumuna bildirimde bulunmamıştır. ‘’ dedi.

Abidzade, havayolları şirketlerin İran hava sahasını kullanma izinlerinin Sivil Havacılık Kurumu tarafından incelendikten sonra verildiğini söyledi.

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2012