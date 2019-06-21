21 Haziran 2019 - 19:12
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Musevi: İran milleti, diplomasiye diplomasi ve savaşa savunma ile yanıt verir

Musevi: İran milleti, diplomasiye diplomasi ve savaşa savunma ile yanıt verir

Tahran, 21 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran milletinin, diplomasiye diplomasi ve savaşa savunma ile yanıt verdiğini söyledi.

Musevi, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanlığı İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hock’un İran ile ilgili sözlerine karşın, ‘’Bay Hocak, siz acaba yıllarca İran milleti aleyhindeki savaş, ekonomik terörizm ve ahde vefasızlıklarla anlaşmaları çiğnemeleri diplomasi olarak adlandırıyor musunuz? ‘’ dedi.

Musevi, ‘’İran milleti, diplomasiye diplomasi ve savaşa savunma ile yanıt verir. ‘’ dedi.

Hock bugün yaptığı açıklamada İran’dan diplomatik tutumla Washington’u diplomasisine cevap vermesini ve askeri eylemden kaçınılmasını istedi.

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2012

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