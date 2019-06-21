Musevi, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanlığı İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hock’un İran ile ilgili sözlerine karşın, ‘’Bay Hocak, siz acaba yıllarca İran milleti aleyhindeki savaş, ekonomik terörizm ve ahde vefasızlıklarla anlaşmaları çiğnemeleri diplomasi olarak adlandırıyor musunuz? ‘’ dedi.

Musevi, ‘’İran milleti, diplomasiye diplomasi ve savaşa savunma ile yanıt verir. ‘’ dedi.

Hock bugün yaptığı açıklamada İran’dan diplomatik tutumla Washington’u diplomasisine cevap vermesini ve askeri eylemden kaçınılmasını istedi.

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2012