Zarif: Nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adım 7 Temmuz’da atılacaktır

İsfahan’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya taraf olan ülke liderlerine ve kendisinin de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federika Mogherini'ye gönderdiği mektuplarda, nükleer anlaşma kapsamında iki aşamalı şekilde atacakları adımlar hakkında bilgi verdiklerini bildirdi.

Zarif, bu çerçevedeki ilk adımın Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıldönümü olan 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin duyurduğu bazı taahhütlerin askıya alınmasını duyurması ile atıldığını, ikinci adımın ise AB ülkelerine verilen 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atılacağını belirtti.

Zarif, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar doğrultusunda stratejik ilişkileri ele almak üzere İsfahan'da bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede ikili ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldıklarını kaydeden Zarif, "Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğimiz var. Çavuşoğlu ile siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

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2012