Rusya, Amerika’nın İran aleyhindeki boş eylemleri konusunda, ikazda bulundu

Riyabkov yaptığı açıklamada, ‘’ Duyduğumuz haberler kaygı vericidir. Amerika’nın tepki vermek istediğini duyduk fakat daha sonra Trump bu kararından vazgeçti, şu an çatışma tehlikesi yoktur, Moskova, Washington’da yetkili kişiler varsa onları İran aleyhindeki eylemleri konusunda ikaz etmektedir. ‘’ dedi.

Diğer taraftan Rusya Cumhurbaşkanının sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada Fars Körfezindeki durumu vahim nitelendirerek tüm taraflardan temkinli olmalarını istedi.

Peskov yaptığı açıklamada, ‘’Kremlin durumdan kaygılıdır, biz dikkatlice gelişmeleri izliyoruz zira Fars Körfezindeki urumu çok kaygı veridir ve her an bu kaygı artmakta. ‘’ dedi.

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2012