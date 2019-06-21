Amerika menfaatlerini koruyan İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtası Genel Müdürü Mohsen Baharvend, İsviçre Büyükelçisine İran’ın resmi itirazını ileterek Amerika’nın bu gibi tahriklerin sonuçlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Görüşmede, saldırının detayları ile ilgili detaylar paylaşılırken, düşürülen İHA’nın kalıntılarının İran kara sularında bulunduğu ve İran silahlı kuvvetlerinde olduğu ve gerektiğinde gösterileceği ifade edildi.

Baharvend görüşmede, İran’ın ABD dahil hiçbir ülke ile savaş istemediği fakat İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir tecavüze tahammül edemeyeceği ve karşılık vereceği mesajının iletilmesini istedi.

Baharvend, ‘’İran silahlı kuvvetlerinin imkan dahilinde Fars Körfezinin ve Ummann denizinin istikrar ve huzurunun korunması için sabırlı davranmakta fakat karşı tarafın tahrik edici eylemler yaptığı takdirde buna yanıt alacaktır fakat bu durumunun sonuçları kestirilemez ve bundan kaynaklı hasar ve ziyan herkesi kapsayacaktır. ‘’ dedi.

İsviçre büyükelçisi de konuyu hemen Washinngton’a ileteceğini bildirdi.

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2012