İran-Türkiye Stratejik Ortak İşbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam iki ülke stratejik işbirliği toplantısı için İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in daveti üzerine İsfahan’a geldi.

İki Dışişleri Bakan arasında bu sabah gerçekleşen toplantı sonrası Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Zarif görüşmede ikili ilişkilerin gelişmekte ve doğru yolda olduğunu ifade ederek, ziyaretin iki ülkenin stratejik ilişkilerinin dizayn edilmesi ve iki dışişleri bakanlı arasında siyasi istişareler senedinin imzalanması için önemli olduğunu söyledi.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının Tacikistan’daki görüşmesine değinen Zarif, varılan anlaşmalar doğrultusunda İran’ın ticaret hacmi arttırmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran’da özellikle tarihi İsfahan kentinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirme iradesini bildirdi.

Bankacılık, enerji ve turizm alanında iki ülkenin işbirliği görüşmenin eksenini oluşturmaktaydı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası en önemli konular özellikle Suriye, Yemen ve Fars Körfezindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Anlaşmanın içeriği ile ilgili İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi açıklamada bulunacaktır.

Çavuşoğlu dün İsfahan’da Türk Havayollarının satış bürosunun açılışı sonrası kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti ve akşam onuruna verilen ziyafete katıldı.

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